Gebze'de çöken binada ölen aile defnedildi

Törene yakınları ve çok sayıda yetkili katıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı enkazında yaşamını yitiren ailenin cenazeleri toprağa verildi.

Enkazdan çıkarılan Levent (43), Emine (37), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir (12) adlı yakınları tarafından morgdan alınarak, yıkımın yaşandığı bölgede kurulan taziye çadırına getirildi. Helallik alınması ve duaların ardından cenazeler Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne götürüldü.

Cenaze namazı öncesinde, Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Emir'in sınıf arkadaşları ön safa alındı. İkindi vakti, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından aile fertleri Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Bilgilere göre, Emine Bilir, Mustafa Paşa Kız Kur'an Kursu'nda geçici ücretli öğreticilik yapıyordu ve aynı zamanda hafızdı.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın kısa özeti

Gebze'deki 7 katlı Arslan Apartmanı'nda meydana gelen çökme sonucu anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ile 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılırken, Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Gece boyunca süren çalışmalarda yaklaşık 19 saat sonra çiftin cenazeleri enkazdan çıkarıldı.

