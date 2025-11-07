Gebze'de çöp kamyonu işçiyi ezdi: Cesim Açık hayatını kaybetti

Gebze'de parkta manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı Park ve Bahçeler çalışanı Cesim Açık hayatını kaybetti; sürücü ifadesi alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:22
Kaza detayları

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Kaza, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan parkın çevresinde meydana geldi. Çöp kamyonu, park alanında manevra yaptığı sırada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan Cesim Açık'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Açık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesim Açık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başsağlığı mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kazanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mesai arkadaşımız Cesim Açık’ı elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

