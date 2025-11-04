Gebze'de Enkazdan Kurtarılan Dilara'ya Acı Haber: Ailesinin 4'ü Hayatını Kaybetti

Gebze'de Enkazdan Kurtarılan Dilara'ya Acı Haber

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim günü yaşanan facianın ardından bölgedeki çalışmalar ve bekleyiş sürüyor. Enkazdan sağ kurtulan 18 yaşındaki Dilara Bilir, yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındıktan sonra, psikologlar eşliğinde aile fertlerinin 4’ünü kaybettiği haberi kendisine verildi.

Olayın boyutu ve kaybedilenler

Mevlana Mahallesi’nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Tahliyeler ve vatandaşların durumu

Facianın ardından bölgedeki zemin ve yapı güvenliği çalışmaları sürerken, üç gün sonra Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlama tespit edildi. Tedbir amacıyla toplam 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltıldı.

Güzeller Mahallesi’nde boşaltılan bazı binalara gelen vatandaşlar, ekipler eşliğinde acil eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı. Dükkanlarının mühürlü olduğunu belirten Diyar Hamitoğulları (23), iş yerini boşalttıklarını ve belirsizlik yaşadıklarını söyledi.

Jeofizik ve zemin incelemeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, binden fazla bina taranmaya devam ediyor. AFAD, bakanlık ve üniversitelerden gelen bilim insanları, çökme nedenini tespit etmek ve çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için kapsamlı jeofizik çalışmalar yürütüyor.

Uzman ekipler, yıkılan binanın bulunduğu bölgede "sismik yansıma" yöntemiyle yerin metrelerce altını inceliyor. Özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülerek zemindeki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. Ayrıca Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT) ile zeminin yapısı santim santim görüntüleniyor; elde edilen verilerle bölgenin zemin haritası çıkarılacak.

Binaların izlenmesi ve ölçümler

Çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları muhtemel hareketlenmeleri ve yapısal sapmaları gözlüyor; sistem 135 derece açıyla çalışarak en küçük hareketliliği dahi raporluyor. Ayrıca jeodezik ölçüm cihazları ile deformasyon, sapma ve hareketlilik kayıt altına alınıyor.

Saha çalışması ve teknik ekip

Sahada 27 kamu kurum ve kuruluş ile toplam 427 personel ve 120 araç çalışma yürütüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceleniyor; birçok parametre bir araya getirilerek sağlıklı rapor hazırlanıyor.

Enkazı kaldırılan Arslan Apartmanı zemininde su kuyusu olup olmadığının tespiti için üniversite uzmanları tarafından sondaj çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında georadar ile tarama ve binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla milimetrik veriler toplanıp riskler raporlanıyor.

