Gebze'de Enkazdan Kurtulan Dilara Bilir Taburcu Edildi; Ailesinin Mezarını Ziyaret Etti

Gebze'de 29 Ekim'de çöken binadan yaralı kurtulan 18 yaşındaki Dilara Bilir, 13 günlük tedavi sonrası taburcu edildi ve hayatını kaybeden ailesinin mezarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 21:31
Gebze'de enkazdan sağ çıkarılan Dilara Bilir taburcu oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim günü çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yoğun bakım ve tedavi süreci

Bilir, ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 8 gün kaldıktan sonra sağlık durumunun düzelmesi üzerine normal servise alındı. Psikologlar eşliğinde ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisi kendisine verildi ve doktorların onayıyla hastanede geçirdiği 13 günün ardından bugün saat 14.00'te taburcu edildi.

İlk ziyaret mezara oldu

Hastaneden ayrılan Bilir, ilk olarak Mevlana Mahallesindeki Merkez Mezarlığına giderek annesi Emine Bilir (37), babası Levent Bilir (44) ve kardeşleri Hayrunnisa Nur Bilir (14) ile Muhammet Emir Bilir (12)'in mezarı başında dua etti.

Taburcu işlemlerinin ardından babaannesinin evine yerleştiği öğrenildi.

