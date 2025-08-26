Gebze'de Karısını Öldüren Cengiz U. Tutuklandı
Kocaeli'de meydana gelen olayda zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi'ndeki bir dairede dün eşi Sevgün U'yu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Cengiz U, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
