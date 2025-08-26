DOLAR
Gebze'de Karısını Öldüren Cengiz U. Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşi Sevgün U'yu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Cengiz U., tedavi sonrası gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:02
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi'ndeki bir dairede dün eşi Sevgün U'yu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Cengiz U, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

