Gebze'de Kolonlarda Çatlak ve Kayma Tespit Edilen 2 Katlı Bina Tahliye Edildi

Gebze'de 2 katlı binada çatlak ve kayma tespit edildi, tahliye gerçekleştirildi

Olay yeri ve ilk bulgular

Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1411. Sokak adresinde bulunan 2 katlı bir binada, kolonlarda çatlaklar ve yapıda kayma tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kapsamlı incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrol sırasında binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de belirlendi.

Tahliye ve yan yapıya ilişkin bilgi

Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı.

Ayrıca riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği bildirildi.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE 2 KATLI BİNADA KOLONLARDA ÇATLAKLAR VE YAPIDA KAYMA MEYDANA GELDİ. BİNADA YAŞAYAN 3 AİLE TAHLİYE EDİLDİ.