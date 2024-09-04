Gebze'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Gebze'de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 24 yaşındaki Ferdi E., Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı.

Olayın Detayları

Ferdi E., bir taksiden açılan ateş sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşların hemen durumu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı vekil, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Ferdi E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Çalışmalara Başladı

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarına başladı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.