Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Bankaların mesai dışı ATM işlemlerine getirdiği ek ücret ve düşürülen nakit limitleri, gece para çekenleri maddi açıdan zorluyor; uzmanlar planlı çekim öneriyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:08
ATM'lerden Gece Para Çekenlere Uyarı: Yeni Ücret ve Limit Tuzağı

Milyonlarca vatandaş için hayatın vazgeçilmez bir parçası olan ve acil nakit ihtiyacının ilk adresi olan ATM'ler, son dönemde gece yapılan işlemlerde ek masraf ve güvenlik riski yaratıyor. Bankaların devreye aldığı yeni uygulamalar, özellikle mesai saatleri dışında işlem yapan müşterileri maddi ve manevi açıdan zor durumda bırakıyor.

Mesai Dışı İşlemlerde "Gizli Masraf" Dönemi

Birkaç büyük banka, mesai saatleri dışında (genellikle 17:00'den sonra ve hafta sonları) yapılan para çekme ve yatırma işlemlerine "işlem saati dışı komisyon" adı altında ek ücretler yansıtmaya başladı. Bankacılık kaynakları, uygulamanın artan operasyonel maliyetler ve personelsiz saatlerdeki işlem yoğunluğunu azaltma amacı taşıdığını söylerken, vatandaşlar uygulamaya tepki gösteriyor. Acil bir ilaç parası veya taksi ücreti için ATM'ye giden bir kişi, çektiği paranın bir kısmını farkında olmadan bankaya komisyon olarak ödemek zorunda kalabiliyor.

ATM'lerde Nakit Limiti Düşürüldü

Gece saatlerinde karşılaşılan ikinci sorun ise nakit çekim limitlerinin düşürülmesi. Normalde tek seferde 5.000 TL çekilebilen bir ATM, gece 00:00'dan sonra limiti 1.000 TL veya 2.000 TL seviyelerine çekebiliyor. Bu durum, daha yüksek miktarda nakde ihtiyaç duyan vatandaşları birden fazla işlem yapmaya zorluyor ve her işlem için ayrı ayrı komisyon kesilme riski doğuruyor. Örneğin, 4.000 TL çekmesi gereken bir kişi, 1.000 TL limit nedeniyle dört ayrı işlem yapmak zorunda kalırsa, dört kat daha fazla işlem ücreti ödeyebilir.

Uzmanlardan Pratik Öneriler

Uzmanlar, haftalık nakit ihtiyacının önceden planlanması ve mümkünse mesai saatleri içinde banka şubelerinden veya ATM'lerden tek seferde çekim yapılması konusunda uyarıda bulunuyor. Böylece ek komisyon ve çoklu işlem kaynaklı gereksiz maliyetlerin önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları