Gece Işıklarının Alzheimer Riski Üzerindeki Etkileri

Gece Işıkları ve Alzheimer Riski

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, geceleri dış mekandaki yapay ışıklara maruz kalmanın, özellikle 65 yaş altındaki bireyler için Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini göstermektedir.

Yapılan Araştırma

ABD'deki Rush Üniversitesi bilim insanları, 48 eyalet boyunca yapay ışık kaynaklarını detaylı bir şekilde inceledi. Bu inceleme, yol aydınlatmaları ve ışıklı tabelalar gibi ışık kirliliği yaratan unsurları kapsadı.

Sonuçlar ve Bulgular

Yapılan analizler sonucunda, Alzheimer vakalarının geceleri yapay ışığın yoğun olduğu bölgelerde daha yaygın olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, yapay ışığın biyolojik saat üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve bu durumun bilişsel gerilemeye yol açabileceğini vurguladı.

Risk Faktörleri

İlginç bir şekilde, dış mekandaki yapay ışığa maruz kalmanın Alzheimer'a yakalanma riskini, alkol kullanımı, kronik böbrek hastalığı ve obezite gibi diğer bilinen risk faktörlerine kıyasla daha fazla artırdığı belirlendi.

Uzman Görüşü

Araştırmaya katılan Robin Voigt-Zuwala, "Değiştirilebilir bir çevresel faktör olan gece ışık kirliliği, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde artırabilir." şeklinde ifade etmiştir.

Öneriler

Bu olumsuz etkilerin azaltılması için araştırmacılar, geceleri karartma perdeleri veya göz bantları kullanmayı önermektedir.

Araştırmanın Yayımlandığı Dergi

Bahsi geçen araştırma, Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlanmıştır.