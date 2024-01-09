Gece yarısı gelen telefon hayatını değiştirdi

Kadir Irkin, 2018'de göğüs ağrısı şikayetiyle beraber Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç bir kişiye hayat oldu. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Irkin için doktorlar yönlendirmede bulunarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi süreci başlatıldı.



Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kalp nakli için sıraya giren Kadir İrkin, uzun zaman kalbini çantasında götürdü. 2 ay önce kalp krizi geçirmesi üzerine yoğun tedavi sonrasında taburcu oldu. 22 Aralık tarihinde gece 02.00'de gelen telefonla hayatı değişirken alanya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşirken Erhan Pekuygun'un kalbi nakledildi.





8 SAAT SÜREN AMELİYAT SONUCU

Gece gelen organ bulunuğu telefonu üzerine Kadir Irkin, evde yatıyordum gece 02.00'de aradılar, hemen hastaneye gittim ifadelerini kullanarak 8 saat ameliyat sürdüğünü belirtti. Nakil gerçekleşerek iy olduğunu bağış yapan aileye teşekkürlerini iletti. Herkesin bağış yapmasını istiyorum. Hayalim buradan çıkıp çocuklarımın yanına gitmek diye konuşarak duygularını paylaştı.

