Gece yarısı gelen telefon hayatını değiştirdi

Antalya'da yapay kalp ile hayatını devam ettiren Kadir Irkin, gece gelen telefon ile hayatını değiştirdi. 'Organ bulundu' mesajıyla hayata tekrar tutunan Irkin, trafik kazası geçirerek beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin kalbini almaya hazırlanıyor.

Gece yarısı gelen telefon hayatını değiştirdi
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Kadir Irkin, 2018'de göğüs ağrısı şikayetiyle beraber Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç bir kişiye hayat oldu. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Irkin için doktorlar yönlendirmede bulunarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi süreci başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kalp nakli için sıraya giren Kadir İrkin, uzun zaman kalbini çantasında götürdü. 2 ay önce kalp krizi geçirmesi üzerine yoğun tedavi sonrasında taburcu oldu. 22 Aralık tarihinde gece 02.00'de gelen telefonla hayatı değişirken alanya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşirken Erhan Pekuygun'un kalbi nakledildi.

kalp nakli
8 SAAT SÜREN AMELİYAT SONUCU
Gece gelen organ bulunuğu telefonu üzerine Kadir Irkin, evde yatıyordum gece 02.00'de aradılar, hemen hastaneye gittim ifadelerini kullanarak 8 saat ameliyat sürdüğünü belirtti. Nakil gerçekleşerek iy olduğunu bağış yapan aileye teşekkürlerini iletti. Herkesin bağış yapmasını istiyorum. Hayalim buradan çıkıp çocuklarımın yanına gitmek diye konuşarak duygularını paylaştı.

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