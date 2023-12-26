Gece yarısı yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi!

HSK yeni atama kararlarını paylaştı! Yeni görev yerleri paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HSK BİRÇOK SAVCININ YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Resmi Gazete aracılığıyla yapılan duyuruya göre 4057 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22ve 23. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3, 7. maddeleri gereği Rekabet Kurulu üyesi Ayşe Ergezen olarak belirlendi.





HSK adli ve idari yargı atama kararnamesi de Resmi Gazete aracılığıyla paylaşıldı. HSK Birinci dairesi adli yargıda 484, idari yargıda 26 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Toplam 510 hakim ve savcının görev yeri değişmiş oldu.