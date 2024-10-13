Geleceğe İşbaşı Projesi Londra'da Ödül Aldı

KADEM'in Geleceğe İşbaşı Projesi Londra'da Ödülle Taçlandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından 2016'dan bu yana yürütülen Geleceğe İşbaşı Projesi, İngiltere merkezli Girls Human Rights Hub (GHRH) tarafından ödüllendirildi.

Dünya Kız Çocukları Günü’nde Yürütülen Tören

GHRH, kız çocuklarının haklarının korunması ve fırsat eşitliğine erişimlerini desteklemek amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Londra’da düzenlediği "Kız Çocukları İnsan Hakları Ödülleri 2024" törenini gerçekleştirdi. Etkinliğe birçok uluslararası insan hakları avukatı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

KADEM, Eşitlik ve Hakkaniyet Şampiyonu Ödülünü Aldı

Törende, KADEM'in Geleceğe İşbaşı Projesi "Kız Çocukları için Eşitlik ve Hakkaniyet Şampiyonu" kategorisinde finale kaldı ve birincilik ödülüne layık görüldü. KADEM, kız çocuklarının eğitim ve istihdam haklarını artırmaya yönelik aktif çalışmaları nedeniyle bu ödülü aldı.

KADEM Yetkilisinden Değerlendirme

KADEM yönetim kurulu üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, AA’ya yaptığı açıklamada projenin hedeflerini aktardı. “Geleceğe İşbaşı Projesi,” dedi, “Çocuk Destek Merkezleri’nde yaşayan ve eğitim alamayan 16-18 yaşındaki genç kızları kapsıyor. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer paydaşlarla yürütülmektedir.”

Projenin Amaçları ve Etkisi

Danış, projenin amacı; devlet koruması altında bulunan genç kızların hayal kurabilmelerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. “Bu projede eğitim alan 165 kız öğrenciye bilgisayar işletmenliği gibi dersler verdik,” diyerek, 118 genç kızın başarıyla eğitimini tamamladığını ve 80'inin istihdam edildiğini vurguladı.

GHRH'nin Küresel Vizyonu

GHRH'nin kurucusu Sultana Tafadar, dünya genelinde 129 milyon kız çocuğunun eğitim alamadığını belirterek, “Biz, hiçbir kız çocuğunun geride kalmaması için GHRH'yi kurduk” açıklamasında bulundu. Tafadar, ödül töreninde, yaşanan problemlerle ilgili acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Kız Çocuklarının Hakları İçin Küresel Çalışmalar

GHRH, dünya genelinde kız çocuklarının desteklenmesi amacıyla araştırmalar ve projeler yürütmektedir. Misyonu, her kız çocuğunun insan hakları temelinde baskı ve şiddetten uzakta yaşayabilmesini sağlamak olarak tanımlanmıştır.