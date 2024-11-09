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Geleceğin Akademisyenleri İklim Değişikliği Konusunda Bilinçlendiriliyor

Bilim insanları, iklim değişikliğine dair farkındalık oluşturmak amacıyla 'İklim Değişikliği İzinde Türkiye Projesi'ni hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:05
Geleceğin Akademisyenleri İklim Değişikliği Konusunda Bilinçlendiriliyor

Bilim İnsanları Geleceğin Akademisyenleri İçin Eğitim Veriyor

Dört üniversiteden bilim insanları, iklim değişikliği ile ilgili geleceğin akademisyenlerini bilinçlendirmek amacıyla "İklim Değişikliği İzinde Türkiye Projesi"ni uygulamaya koydu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır'ın yürütücülüğünde hazırlanan bu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) destekleniyor.

Projeye Katılan Üniversiteler ve Bilim İnsanları

Proje, Gümüşhane Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden 15 bilim insanını bir araya getiriyor. Akademisyenler, 12 üniversiteden 24 yüksek lisans ve doktora öğrencisini iklim değişikliğinin küresel boyutu ve Türkiye'ye etkileri hakkında bilgilendiriyor.

İklim Krizinin Boyutları Eğitimi

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, bu eğitim faaliyetinin amacının, iklim değişikliği konusunun önemini bir kez daha hatırlatmak olduğunu belirtti. Zeybek, "Dünyanın doğal yapısında iklim değişiklikleri her zaman olmuştur, ancak sanayi devriminden bu yana insan kaynaklı etkilerle bu süreçler hız kazanmıştır," diye konuştu.

İklim Değişikliğinin Somut Sonuçları

Zeybek, iklim değişikliğinin somut sonuçları olduğunu vurgulayarak, sıcaklık artışının kuraklık ve aşırı hava olaylarını beraberinde getirdiğini ifade etti. "Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı yerleşimlerini ve tarım alanlarını tehdit eder hale geldi," dedi.

Çözüm Önerileri ve Farkındalık Artırma

Doç. Dr. Muhammet Bahadır, proje ile iklim değişikliğinin Türkiye ve dünya üzerindeki etkilerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, farklı disiplinlerden bilim insanlarının katkılarıyla iklim değişikliğinin Türkiye'yi gelecek 70 yılda nasıl etkileyeceği üzerine çözümler sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bahadır, "Küresel iklim değişikliğinden Türkiye'nin en az etkilenebileceği senaryoları ortaya koymak istiyoruz," diyerek projelerinin önemini vurguladı.

Dört üniversiteden bilim insanları, iklim değişikliği ile ilgili geleceğin akademisyenlerini...

Dört üniversiteden bilim insanları, iklim değişikliği ile ilgili geleceğin akademisyenlerini bilinçlendirmek amacıyla "İklim Değişikliği İzinde Türkiye Projesi"ni uygulamaya koydu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen projede OMÜ, Gümüşhane Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden 15 bilim insanı yer alıyor.

Dört üniversiteden bilim insanları, iklim değişikliği ile ilgili geleceğin akademisyenlerini...

Dört üniversiteden bilim insanları, iklim değişikliği ile ilgili geleceğin akademisyenlerini bilinçlendirmek amacıyla "İklim Değişikliği İzinde Türkiye Projesi"ni uygulamaya koydu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen projede OMÜ, Gümüşhane Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden 15 bilim insanı yer alıyor.

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