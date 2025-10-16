Geleceğin Enerji Uzmanları Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ziyaret Etti

Ziyaretin özeti

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı kapsamında, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yerinde inceledi.

Ziyaret ve eğitim içeriği

Öğrenciler, Mersin Akkum Gençlik Kampı'nda konaklayarak santralin inşaat sahasını gezdi. Ziyaret sırasında uzmanlardan nükleer enerji teknolojisinin temel bileşenleri, reaktör sistemleri ve radyasyon güvenliği konularında eğitim aldı ve teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirme fırsatı buldu.

Program takvimi ve hedefleri

Program, yıl boyunca beş dönem halinde sürdürülecek. İkinci grup ziyaretleri, yine Sinop Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla 21–23 Ekim tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilecek. Kasım ve Aralık aylarında ise Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri üç ayrı dönemde programa dahil olacak. Yıl sonunda toplam 200 öğrenci, Türkiye'nin enerji alanındaki en stratejik yatırımlarından birini yerinde tanıma şansı elde edecek.

Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı, gençlerin enerji alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmayı ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

