Geleceğin Enerji Uzmanları Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ziyaret Etti

Sinop Üniversitesi öğrencileri, 'Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı' kapsamında Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek uzman eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:22
Geleceğin Enerji Uzmanları Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ziyaret Etti

Geleceğin Enerji Uzmanları Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ziyaret Etti

Ziyaretin özeti

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı kapsamında, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yerinde inceledi.

Ziyaret ve eğitim içeriği

Öğrenciler, Mersin Akkum Gençlik Kampı'nda konaklayarak santralin inşaat sahasını gezdi. Ziyaret sırasında uzmanlardan nükleer enerji teknolojisinin temel bileşenleri, reaktör sistemleri ve radyasyon güvenliği konularında eğitim aldı ve teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirme fırsatı buldu.

Program takvimi ve hedefleri

Program, yıl boyunca beş dönem halinde sürdürülecek. İkinci grup ziyaretleri, yine Sinop Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla 21–23 Ekim tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilecek. Kasım ve Aralık aylarında ise Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri üç ayrı dönemde programa dahil olacak. Yıl sonunda toplam 200 öğrenci, Türkiye'nin enerji alanındaki en stratejik yatırımlarından birini yerinde tanıma şansı elde edecek.

Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı, gençlerin enerji alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmayı ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş...

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı" kapsamında, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Programın ilk döneminde Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'yu yerinde inceledi.

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş...

İLGİLİ HABERLER

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?