"Geleceğin Yazarları Projesi" Kapsamında Ramazan Risalesi Tanıtıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi" çerçevesinde hazırlanan Ramazan Risalesi, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün Mesajları

Tanıtıma katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ramazanın manevi iklimini yansıtan 29 eserden oluşan ve toplam 63 sayfadan oluşan kitabın içeriği hakkında bilgi verdi. Yentür, öğrencilerin yazdığı şiir, hikaye, hatıra ve deneme türündeki eserlerin, gençlerin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Yentür, konuşmasında, okulların 21. yüzyılda sadece bilgi aktarma görevini üstlenmemesi gerektiğini, bunun yerine öğrencilerin analitik düşünme ve duygusal zeka gelişimlerine katkıda bulunacak ortamlar yaratması gerektiğini vurguladı.

Teknoloji ve Değerlerin Önemi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yentür, bu modelin erdem, değer ve eylem temellerine dayandığını ifade etti. "Salt anlamda teknoloji, insanlığa mutluluk getirmedi" diyerek, bu konudaki düşüncelerini dile getirdi.

Yazar Olma Yolculuğuna Destek

Ramazan Risalesi’nin ilk kitabı olduğuna dikkat çeken Yentür, gelecekte bu projeden birçok şair ve yazarın çıkmasını beklediklerini söyledi. Öğrencilere, yazma yeteneklerini geliştirmeleri yönünde cesaretlendirici mesajlar verdi.

Programın Detayları

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, öğrencilere toplumsal değerleri kaleme aldıkları için teşekkür ederken, kütüphanelerin insanlığın hafızası olduğunu hatırlattı. Programa Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız ve bazı veliler de katıldı. Öğrenciler, okuyucuları için kitaplarını imzaladı ve hediyelerle ödüllendirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Ramazan Risalesi"nin tanıtımı, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Ramazan Risalesi"nin tanıtımı, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.