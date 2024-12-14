Gelecek Partisi 5. Yılını Kutladı: Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları

Gelecek Partisi 5. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 5. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Binası'nda gerçekleşti.

Güçlü Türkiye Sloganı

Davutoğlu, 5. yıl sloganlarını "Güçlü Türkiye" olarak belirlediklerini ifade etti. Siyasetin uç noktalarının birbirini anlama çabasını değerlendiren Davutoğlu, herkesin söylem ile eylem arasında tutarlı bir çizgi içinde siyaset geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Politikasına Destek

Gelecek Partisi lideri, Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerinin Suriye'de izlediği politikayı savundu. "Bu politika doğrudur ve ilmik ilmik işlenerek Türkiye'nin güneyinde dost bir Suriye kurulmasına öncülük etmelidir" dedi. Davutoğlu ayrıca, milletin ve toplumun çıkarlarını gözeten her girişimi destekleyeceklerini vurguladı.

Mevlana'nın Sözüyle Vizyon

"Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım" diyerek, geçmişe saplanıp kalmadan geleceğe odaklanmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik Detayları

Programda ayrıca bir Seymen gösterisi düzenlendi ve partinin 5 yıllık çalışmalarının anlatıldığı bir video salondakilere izletildi. Etkinliğin sonunda Davutoğlu, partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gelecek Partisinin 5. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Binası'nda program düzenlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programa katılarak katılımcıları selamladı.

Gelecek Partisinin 5. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Binası'nda program düzenlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programa katılarak katılımcıları selamladı.