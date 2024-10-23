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Gelecek Partisi'nden MHP'ye Çağrı: Eylem Planı Şart!

Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye terörle mücadele ve şehitlerin hukukunu koruma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:45
Gelecek Partisi'nden MHP'ye Çağrı: Eylem Planı Şart!

Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye önemli bir çağrıda bulundu. Terör örgütü elebaşına yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, "Şehit analarımızın ve yitirdiğimiz tüm şehitlerimizin hukukunu koruyacak şekilde bir eylem planını açıklayın. Bu plan, bir neslin dağlarda tüketilmesini önleyecek, Türk ve Kürt gençlerin kaybolmasına yol açmayacak şekilde olmalıdır" dedi.

Eylem Planı İhtiyacı

Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasından duyduğu hicap ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sürecin sonuna kadar takip edilmesini talep etti. Ayrıca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, devleti tehdit eden çeteleşmelerin önüne geçilmesi için kapsamlı reformların gerekliliğini vurguladı.

Tarihe Kayıtlar

15 Temmuz darbe girişimi üzerine kurulan Meclis araştırma komisyonundaki deneyimlerini, "Tarihe Kayıtlar" isimli bir kitapta topladığını belirten Davutoğlu, bu raporun TBMM Genel Kurulu'na indirilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

Toplumsal Psikolojimize Dikkat

Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt vererek, Davutoğlu, "Toplumsal psikolojimizi tahrip edecek bir sürece izin vermemeliyiz" diyerek, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şeffaf bir rehabilitasyon süreci çağrısı yaptı. Bu süreç net bir şekilde kamuoyuna açıklanmadığı takdirde, toplumun sinir uçlarının tahrik edileceğini ifade etti.

Saadet Partisi'nin Durumu

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, "Yenidoğan çetesi" olayının, ülkenin sağlık ve denetim sisteminin çöküşünü ilan ettiğini söyledi. Arıkan, FETÖ ile hiçbir zaman yan yana gelmediklerini vurgulayarak, MHP liderinin açıklamalarını sorguladı. "Cumhur İttifakı'nın mı, yoksa ABD-İsrail ikilisinin mi planı?" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Sonuç olarak Arıkan, millete yararlı olan her çabanın yanında olacaklarını ve terör belasının çözülmesi için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

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