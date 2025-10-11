Gelecek Partisi'nin Yeni Genel Merkezi Açıldı — Davutoğlu'ndan Gazze ve Güvenlik Vurgusu

Gelecek Partisi'nin Çankaya'daki Yeni Genel Merkezi Açılışı

Gelecek Partisi, Çankaya'da satın aldığı yeni genel merkez binasının açılışını gerçekleştirdi. Törene partililer ve siyasi hayatın temsilcileri katıldı; açılış kurdelesi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından kesildi.

Davutoğlu: Gazze için dört unsurun arkasındayım

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, açılış konuşmasında Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Davutoğlu, Gazze konusunda hükümete seslenerek, “Rehineler karşılığı Filistinli tutsakların bırakılması, insani yardımın ulaştırılması, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in belli bir alana çekilmesi, bu 4 unsur çok doğru unsur. Arkasındayım.” dedi.

Davutoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirleri aldıktan sonra ateşkes sürecini provoke edip tekrar saldırmaya başlayacağı yönündeki endişelerini dile getirerek şöyle konuştu:

“Bunların nihai hedefini bilmeden bunlarla mücadele edilmez, güvenilmez. Bunların nihai hedefi Gazze'yi insansızlaştırmak, Batı Şeria'yı ilhak etmek, Suriye'nin güneyinde bir güvenlik kuşağı oluşturmak, Lübnan'ın güneyini fiilen işgal etmek, sonra da gözlerini Irak ve Türkiye'ye dikmek. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye, milli güvenlik siyaset belgesini yeniden yazmak ve geleceğe dönük olarak da İsrail'in bu yayılmacı politikasını güvenlik siyaset belgesinin merkezine yerleştirmek zorundadır.”

Devlet töreni eleştirilerine yanıt

1 Ekim'deki yeni yasama yılı resepsiyonu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmesine ilişkin eleştirilere de değinen Davutoğlu, muhalefet ve iktidar trollerine yönelik sert ifadeler kullandı. Davutoğlu, “Muhalefet trolleri üstümüze saldırdılar... Ne gerekiyorsa doğru yerde yaparız.” diyerek eleştirilere karşı tavrını ortaya koydu.

Törene katılanlar

Açılış töreninde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Gelecek Partisi il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili hazır bulundu.

