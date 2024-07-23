Geleneksel Kıyafetler: Tokatlı Kadınların Mirası

Tokat'ın Akarçay Beldesinde Geleneksel Kıyafet Geleneği

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde yaşayan kadınlar, gelecek nesillere aktarmak için geleneksel kıyafetlerini koruma çabasını sürdürüyorlar. Bu özel giysiler, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara iletilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Özel Günlerde Giymeyi Sürdürüyorlar

Almus Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, kadınların atalarından miras kalan bu kıyafetleri özel günlerde giyerek bunun bir parçası olmayı devam ettirdiği vurgulandı. Renkli ve çeşitlilik arz eden bu kıyafetler, günlük yaşamdan uzak, özel anların süsleyici unsurları olarak öne çıkıyor.

Dijital Miras Projesi

Kaymakam Emre Çömen'in girişimleri doğrultusunda Akarçay beldesine davet edilen görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş, kadınların giydiği yöresel kıyafetleri dijital ortamda kaydettirmeye başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, günlerce süren bir emekle tamamlandı.

Elde edilen fotoğraf ve videolar, gelecek nesillere miras olarak bırakmak amacıyla dijital ortama aktarılacak. Bu projeyle, kültürel varlıkların korunması ve kuşaklar arası süreçte yaşatılması hedefleniyor.