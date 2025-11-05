Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 56. Durağı Karaman'da: Geçmişin Oyunları Meydanda

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 56. durağı Karaman'da

Karaman’a gelen Geleneksel Oyunlar Tırı, çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından ata yadigarı geleneksel oyun kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin 56’ncısı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konuşlandırılan tırda gerçekleştirildi.

Oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Federasyonun hedefi ve proje detayları

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar şu değerlendirmeyi paylaştı:

"2 Mayıs’ta Ankara’da geleneksel oyunlar şenliği yaparak 10 deprem bölgemize yola çıkmıştık. Bir tır dolusu mutluluğumuzu 10 deprem ilimize götürmüştük. Sonrasında 81 ilimizi dolaşmayı hedefledik ve şu an 56. ilimiz olan Karaman’dayız. Karaman’ın ilgisi bizlere oldukça yoğundu. Gittiğimiz her ilde yüz binlerce insanın kalbine dokunduğumuz gibi, bugün Karaman’da da binlerce insanın kalbine dokunduğumuza inanıyoruz. Geleneksel oyunlarımız olan mangala, mas güreşi, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlarımız, burada insanların birbirlerinin ismini bilmeden oyun arkadaşı olmalarını sağlıyor. Federasyon branşımız olan mas güreşi, mangala, 12 taş, halat çekme gibi oyunların yanı sıra diğer geleneksel oyunlarımız da alanımızda yer alıyor. Hacı Yatmaz oyununda katılımcılar, kondisyonlarını geliştirip koca ayak oyununda birlikte hareket etmeyi öğreniyor. Okul grupları, meydanda kahve içmeye çıkan vatandaşların bir anda kendini oyun alanında bulması hem bizleri mutlu ediyor hem de onların gündelik planlarını değiştiriyor, farklı bir aktivite yapmalarını sağlıyor. Her bir katılımcıya, şu an yeni olan projemiz "Sevdiğine Nefes Ol" kapsamında birer fidan dikmeyi amaçlıyoruz. Gelen katılımcılarımızı oraya yönlendiriyoruz ve orada isimlerini ya da dileklerini yazıyorlar. ‘Aileme nefes oluyorum’, ‘Anneme nefes oluyorum’ gibi yazılarını yapıştırdıktan sonra GSDF hatıra ormanı oluşturmayı planlıyoruz"

Katılımcıların izlenimleri

Etkinlik alanına gelen 15 yaşındaki Süleyman Türk, etkinliği şöyle değerlendirdi:

"Bence çok güzel bir etkinlik. Hem gençlerimiz arasında birlik ve beraberlik oluyor, hem de kültürümüzü yaşıyoruz burada. Eski oyunlarımızı oynamış oluyoruz. Bence çok güzel bir etkinlik, hem gençlerimiz için de çok faydalı"

Etkinliğe katılan çocuklar ise oyunları çok beğendiklerini ve eğlendiklerini belirtti. Geleneksel Oyunlar Tırı, Karaman’da geçmişi yaşatan, sosyal bağları güçlendiren bir aktivite olarak öne çıktı.

