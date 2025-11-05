Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 56. Durağı Karaman'da: Geçmişin Oyunları Meydanda

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 56'ncı durağı Karaman'da gerçekleşti; çocuklar halat çekme, mangala, mas güreşi ve koca ayak gibi oyunlarla geçmişle buluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:49
Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 56. Durağı Karaman'da: Geçmişin Oyunları Meydanda

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 56. durağı Karaman'da

Karaman’a gelen Geleneksel Oyunlar Tırı, çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından ata yadigarı geleneksel oyun kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin 56’ncısı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konuşlandırılan tırda gerçekleştirildi.

Oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Federasyonun hedefi ve proje detayları

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar şu değerlendirmeyi paylaştı:

"2 Mayıs’ta Ankara’da geleneksel oyunlar şenliği yaparak 10 deprem bölgemize yola çıkmıştık. Bir tır dolusu mutluluğumuzu 10 deprem ilimize götürmüştük. Sonrasında 81 ilimizi dolaşmayı hedefledik ve şu an 56. ilimiz olan Karaman’dayız. Karaman’ın ilgisi bizlere oldukça yoğundu. Gittiğimiz her ilde yüz binlerce insanın kalbine dokunduğumuz gibi, bugün Karaman’da da binlerce insanın kalbine dokunduğumuza inanıyoruz. Geleneksel oyunlarımız olan mangala, mas güreşi, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlarımız, burada insanların birbirlerinin ismini bilmeden oyun arkadaşı olmalarını sağlıyor. Federasyon branşımız olan mas güreşi, mangala, 12 taş, halat çekme gibi oyunların yanı sıra diğer geleneksel oyunlarımız da alanımızda yer alıyor. Hacı Yatmaz oyununda katılımcılar, kondisyonlarını geliştirip koca ayak oyununda birlikte hareket etmeyi öğreniyor. Okul grupları, meydanda kahve içmeye çıkan vatandaşların bir anda kendini oyun alanında bulması hem bizleri mutlu ediyor hem de onların gündelik planlarını değiştiriyor, farklı bir aktivite yapmalarını sağlıyor. Her bir katılımcıya, şu an yeni olan projemiz "Sevdiğine Nefes Ol" kapsamında birer fidan dikmeyi amaçlıyoruz. Gelen katılımcılarımızı oraya yönlendiriyoruz ve orada isimlerini ya da dileklerini yazıyorlar. ‘Aileme nefes oluyorum’, ‘Anneme nefes oluyorum’ gibi yazılarını yapıştırdıktan sonra GSDF hatıra ormanı oluşturmayı planlıyoruz"

Katılımcıların izlenimleri

Etkinlik alanına gelen 15 yaşındaki Süleyman Türk, etkinliği şöyle değerlendirdi:

"Bence çok güzel bir etkinlik. Hem gençlerimiz arasında birlik ve beraberlik oluyor, hem de kültürümüzü yaşıyoruz burada. Eski oyunlarımızı oynamış oluyoruz. Bence çok güzel bir etkinlik, hem gençlerimiz için de çok faydalı"

Etkinliğe katılan çocuklar ise oyunları çok beğendiklerini ve eğlendiklerini belirtti. Geleneksel Oyunlar Tırı, Karaman’da geçmişi yaşatan, sosyal bağları güçlendiren bir aktivite olarak öne çıktı.

KARAMAN'A GELEN "GELENEKSEL OYUNLAR TIRI", ÇOCUKLARI GEÇMİŞİN OYUNLARIYLA BULUŞTURDU.

KARAMAN'A GELEN "GELENEKSEL OYUNLAR TIRI", ÇOCUKLARI GEÇMİŞİN OYUNLARIYLA BULUŞTURDU.

KARAMAN'A GELEN "GELENEKSEL OYUNLAR TIRI", ÇOCUKLARI GEÇMİŞİN OYUNLARIYLA BULUŞTURDU.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hainan’da Yeni Güç Sistemi Forumu: CSG, "Temiz Enerji Adası" Planını Açıkladı
2
Kartepe Kent Konut Evleri'nde Yoğun Tempo — 12 Blok, 144 Konut, 2026 Teslim
3
Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu AB'de Tescillendi
4
Denizli'nin Ekim İhracatı 413 milyon dolarla yüzde 7,3 arttı
5
İstanbul'da taksiden ücreti ödemeden kaçan kadın kamerada
6
Batman'da İnek Sürüsü Trafikte Aksamalara Neden Oldu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş