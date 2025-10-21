Geleneksel Oyunlar Tırı Sakarya'da: 2 Bin Kişiye Ata Oyunlarıyla Buluşma

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 46'ncısı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda yapıldı; yaklaşık 2 bin öğrenci mangala, çemberbaz ve kocaayak gibi ata oyunlarıyla tanıştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 17:12
Geleneksel Oyunlar Tırı Sakarya'da: 2 Bin Kişiye Ata Oyunlarıyla Buluşma

Geleneksel Oyunlar Tırı Sakarya'da: 2 Bin Kişiye Ata Oyunlarıyla Buluşma

Geçmişin oyunları gençlerle yeniden hayat buldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından çocuk ve gençlere geleneksel oyunları öğretmek amacıyla düzenlenen etkinliğin 46'ncısı Sakarya'da gerçekleştirildi.

"Bir tır dolusu mutlulukla" Türkiye'nin 81 ilini gezen tır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 2 bin öğrenci ve genci mangala, çemberbaz ve kocaayak gibi ata yadigarı oyunlarla buluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada yoğun bir katılım olduğunu belirtti. Boz, "Güzel bir katılım var. Tarihten bugünümüze gelen, belki çocukluğumuzda bizim başka isimlerle oynadığı oyunların burada disipline edilmiş hallerini gösteriyoruz çocuklara, onlar da gayet mutlu." dedi.

Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar ise etkinliğin çocukların geçmişle bağ kurmasına ve yetişkinlerin de çocukluklarına kısa bir yolculuk yapmasına imkan sunduğunu vurguladı. Yaşar, "Gerek okul grupları, gerek meydanda olduğumuzdan kahve içmeye çıkanların alana uğraması dolayısıyla 2 bin kişi katılım sağladı. Birbirlerinin isimlerini bilmiyorlar, bir anda kendilerini mangala masasında strateji kurarken buluyorlar, ya da halat çekmede birbirleriyle dayanışma sağlayıp oyun arkadaşı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın Kocaeli'nde devam edecek.

Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak 2...

Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak 2 bin kişiye etkinlik yaptı. Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 2 bin öğrenci ve genci mangala, çemberbaz ve kocaayak gibi ata yadigarı oyunlarla tanıştırdı.

Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak 2...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İshak Paşa Sarayı'nda Seramik Sergisi Açıldı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Sözler ve Tartışmalar
3
Narkokapan Mersin: Yerlikaya açıkladı — 3 örgüt çökertildi, 370 gözaltı
4
Adana'da Yöresel Güveç Patlıcan Yemeğinin Tanıtımı Yapıldı
5
Erzurum Polisi, Gençleri Tarih, Kültür ve Sporla Buluşturuyor
6
Sinop'ta Kaçak Avcılara 230 Bin Lira Cezası
7
Doğaseverler Zore Kanyonu'nda 12 km yürüdü — Şanlıurfa'dan 50 kişilik grup

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor