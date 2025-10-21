Geleneksel Oyunlar Tırı Sakarya'da: 2 Bin Kişiye Ata Oyunlarıyla Buluşma

Geçmişin oyunları gençlerle yeniden hayat buldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından çocuk ve gençlere geleneksel oyunları öğretmek amacıyla düzenlenen etkinliğin 46'ncısı Sakarya'da gerçekleştirildi.

"Bir tır dolusu mutlulukla" Türkiye'nin 81 ilini gezen tır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 2 bin öğrenci ve genci mangala, çemberbaz ve kocaayak gibi ata yadigarı oyunlarla buluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada yoğun bir katılım olduğunu belirtti. Boz, "Güzel bir katılım var. Tarihten bugünümüze gelen, belki çocukluğumuzda bizim başka isimlerle oynadığı oyunların burada disipline edilmiş hallerini gösteriyoruz çocuklara, onlar da gayet mutlu." dedi.

Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar ise etkinliğin çocukların geçmişle bağ kurmasına ve yetişkinlerin de çocukluklarına kısa bir yolculuk yapmasına imkan sunduğunu vurguladı. Yaşar, "Gerek okul grupları, gerek meydanda olduğumuzdan kahve içmeye çıkanların alana uğraması dolayısıyla 2 bin kişi katılım sağladı. Birbirlerinin isimlerini bilmiyorlar, bir anda kendilerini mangala masasında strateji kurarken buluyorlar, ya da halat çekmede birbirleriyle dayanışma sağlayıp oyun arkadaşı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın Kocaeli'nde devam edecek.

