Gelenekten Geleceğe Türkiye'nin Kültür Yüzyılı

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı:

"Batının tek tip bir kültürü tüm dünyaya yayma çabası aslında bir kültürsüzleşme politikasıdır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının tanıtımı çerçevesinde "Gelenekten Geleceğe Türkiye'nin Kültür Yüzyılı" başlıklı oturum, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturuma TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı moderatörlük yaptı ve konuşmacılar arasında Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, ressam Günseli Kato ile yönetmen Semih Kaplanoğlu yer aldı.

Etkinlikte, Prof. Dr. Sobacı, "Kültür Seferberliği" kavramının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin köklü kültürel zenginliklerinin korunarak yaşatılması gerektiğini belirtti. Sobacı, Türkiye'nin çeşitli kültürel mirasını yeni nesillere aktarımının elzem olduğuna dikkat çekti ve "Batının tek tip bir kültürü yayma çabası kültürel bir tehlike arz ediyor. Bu nedenle 'Kültür Seferberliği' oldukça önemli. Türkiye, köklü bir kültür havzasıdır, Yunus Emre'nin, Hacı Bayram Veli'nin eserleri bu hazinede mevcuttur." dedi.

Türkçenin Dönüşümü ve Kültürel Değerler

Prof. Dr. Turan Koç, konuşmasına "Biz geleceğiz" diyerek başlayarak, Türkçenin zaman içerisinde yaşadığı değişimlerden bahsetti. Koç, "Teknolojinin hızlı gelişimi, önceki ve sonraki nesiller arasında anlama farklılıkları yaratmıştır. Medeniyetin üç temel sacayağı; varlık tasavvuru, dünya anlayışı ve değerlerin alınıp verilişidir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu ise Türkçenin zenginliğine dair görüşlerini paylaşarak, "'Efendim' kelimesi Türkçede saygıyı ifade eden derin bir anlam taşır. Gerçek bir kültürel miras geçmişin izlerini taşımakla kalmaz; ona yeni anlamlar katmakla zengileşir. Kültür, insanların hayatına anlam katılan bir yolculuktur." şeklinde konuştu.

Sanat ve Kültürel Kimlik

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, "Osmanlı Mimarisi ve İznik Çinisi" konulu sunumuyla, Türkiye'nin kültürel kimliğini koruma çabalarını değerlendirdi ve Türkiye'nin tarihi değerlerinin korunmasının önemine işaret etti. Keribar, "Kapadokya, Efes, Göbeklitepe gibi yerlerin korunmasına yönelik projeler yürütüyoruz. Yunus Emre Enstitüleri ile kültürel alışveriş sağlıyoruz." dedi.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu ise sinemayı, zaman kavramı üzerinden ele aldı. Kaplanoğlu, sinemada zamanın seyirciyi düşündürmesine yönelik önemli görüşler sundu; kültürün geçmişle olan bağlarının önemini vurguladı.

Minyatür sanatçısı Günseli Kato, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in sanatsal katkılarına ve geleneksel Türk sanatının modern çağdaki yerini değerlendirdi. Ayrıca, "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının da Türkiye'nin kültürel faaliyetlerinin önemli adımlarını içerdiğini ifade etti.

Etkinlikte düzenlenen "Kaçış Yok!" sergisi, Türkiye’nin kültürel varlık kaçakçılığıyla mücadelesini gözler önüne seriyor. Sergide, iade edilen tarihi eserler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının tanıtım programı kapsamında "Gelenekten Geleceğe Türkiye'nin Kültür Yüzyılı" başlıklı oturum düzenlendi. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'nın (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Koç (sol 2), Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar (sol 3), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu (sağ 3), Minyatür Sanatçısı ve Ressam Günseli Kato (sağ 2) ile Yönetmen Semih Kaplanoğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının tanıtım programı kapsamında "Gelenekten Geleceğe Türkiye'nin Kültür Yüzyılı" başlıklı oturum düzenlendi. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'nın (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Koç (sol 2), Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar (sol 3), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu (sağ 3), Minyatür Sanatçısı ve Ressam Günseli Kato (sağ 2) ile Yönetmen Semih Kaplanoğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.