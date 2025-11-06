Gelibolu'da Motosiklet Kazası: Cenk Atsay'ın Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda motosikletinin hakimiyetini kaybeden Cenk Atsay (38), yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın anbean kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 4 Kasım tarihinde akşam saat 22.00 sıralarında Celal Nuri İleri caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü, motosikletiyle seyrederken yolun kaygan olması nedeniyle kontrolü yitirip düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı Atsay'ı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırdı. Atsay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Valilikten Uyarı

Çanakkale Valiliğince konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "04 Kasım 2025 tarihinde Gelibolu ilçemizde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün kask takmaması nedeniyle hayatını kaybetmesi, trafikte alınmayan bir tedbirin nasıl felaketle sonuçlanabileceğini bir kez daha göstermiştir. Kask takmamak, yalnızca bir kural ihlali değil, hayati bir risktir. Trafiğe çıkarken her zaman kask ve koruyucu ekipmanlarımızı eksiksiz kullanalım. Unutmayalım; bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık olabilir. Trafikte dikkatli olalım, hem kendimizin hem de başkalarının hayatını koruyalım"

