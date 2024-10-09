Gelibolu'da Öğretmenin Kahramanlığı: Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Çanakkale'de Öğrenci Krizi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda yaşanan bir olay, öğretmen-öğrenci ilişkisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sınıfta ders sırasında, bir öğrencinin nefes borusuna 1 liralık madeni para kaçtı.

Tehlikeli Anlar

Ders esnasında meydana gelen bu talihsiz olayda, ilgili öğrencinin durumu hızla fark eden öğretmen Emine Arslan Erden, hemen harekete geçti. Panik halinde kalan öğrencisini sınıftan çıkaran Erden, durumu kontrol altına almak için ilk yardım uygulamalarından biri olan Heimlich manevrasını uyguladı.

Başarı ile Sonuçlanan Müdahale

Emine Arslan Erden'in zamanında ve doğru müdahalesi sayesinde madeni para çıkarıldı ve öğrenci rahat bir nefes almaya başladı. Olay anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bir öğretmenin hayat kurtarma yeteneği, öğrenci ile öğretmen arasındaki güçlü bağı vurguluyor ve acil durumda soğukkanlılıkla müdahale etmenin yaşam kurtardığını gösteriyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, derste nefes borusuna madeni para kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.