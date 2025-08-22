DOLAR
41 -0,15%
EURO
48,17 -1,01%
ALTIN
4.446,14 -1,2%
BITCOIN
4.788.202,78 -3,57%

Gelibolu'da orman yangınına 9 uçak, 6 helikopter ve 391 personelle müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ilgardere yakınlarında çıkan orman yangınına 9 uçak, 6 helikopter ve 391 personelle müdahale ediliyor; 126 kişi güvenli bölgelere taşındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:27
Gelibolu'da orman yangınına 9 uçak, 6 helikopter ve 391 personelle müdahale

Gelibolu'da orman yangınına 9 uçak, 6 helikopter ve 391 personelle müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ve kaynaklar

Çanakkale Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, saat 14.22 sıralarında Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahalenin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Orman ekiplerinin çalışmalarına polis ekipleri TOMA ile destek verirken, köylüler de yangın bölgesine tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Güvenlik ve altyapı

Çanakkale Valiliği: - "Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir"

Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu. Açıklamada, yangından etkilenen köylerde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
Gizligider: Kuraklık Tehlikesi Çok Ciddi — Nevşehir İçme Suyu Projesiyle 2065'e Güvence

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası