Gelibolu'da orman yangınına 9 uçak, 6 helikopter ve 391 personelle müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ve kaynaklar

Çanakkale Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, saat 14.22 sıralarında Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahalenin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Orman ekiplerinin çalışmalarına polis ekipleri TOMA ile destek verirken, köylüler de yangın bölgesine tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Güvenlik ve altyapı

Çanakkale Valiliği: - "Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir"

Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu. Açıklamada, yangından etkilenen köylerde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı ifade edildi.