Gelibolu'da Yağmur Kayganlığında Motosiklet Kazası: Cenk Atsay Hayatını Kaybetti

Kaza ve Müdahale

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında, Celal Nuri İleri caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Cenk Atsay (38), yağmur nedeniyle yolda kayganlaşma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı Atsay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

