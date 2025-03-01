Gelibolu Mevlevihanesi'nde İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açarak, ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen bu özel etkinlik, Gelibolu'da gerçekleştirilen iftar programlarının ilki oldu.

Geleneksel İftar Sofraları

Okunan dualar eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar, iftar sonrası bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, bu programın temel amacının vatandaşların gönlünü, gözünü ve karnını doyurmak olduğunu belirtti.

Müdür Akıllı, “Vakıflar Müdürlüğü olarak 81 ilimizde iftar sofraları kurmaktayız. Balıkesir ve Çanakkale illerimizde de iftar sofraları hazırladık. İftar sofralarının bereketini paylaşmak için buradayız,” dedi.

Bu bağlamda, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane'de düzenlenen iftar programları, manevi atmosferiyle dikkat çekti.

Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açtı.

Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açtı.