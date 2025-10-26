Gelibolu Yarımadası'nda 'Tarihe Saygı Parkı' Yenileniyor

Gelibolu Yarımadası'nda 'Tarihe Saygı Parkı' yenileme çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yer alan ve OPET'in 'Tarihe Saygı' projesi kapsamında oluşturulan Tarihe Saygı Parkı'nda yenileme çalışmaları yürütülüyor. Park, iskele yanında kurulu 2 bin 520 metrekarelik alanda üç bölümden oluşuyor ve ziyaretçilere daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla bakımdan geçiriliyor.

Parkın bölümleri

2008 yılında açılan park; Özgürlük ve Barış, Gelibolu Yarımadası maketi ve Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanı olmak üzere üç ana bölümden meydana geliyor. Her bölüm, Çanakkale Savaşları'nın tarihini ve bölgenin topoğrafyasını ziyaretçilere farklı açılardan aktarıyor.

Birinci bölüm: Tarihe Saygı Anıtı

Birinci bölümde, bağımsızlık mücadelesine adanan ve Çanakkale'nin simge eserlerinden biri olan Tarihe Saygı Anıtı yer alıyor. Anıt, ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından tasarlandı. Bu bölümdeki yenileme kapsamında anıtın bakım ve onarımı, sanatçının kızı Pınar Öktem Doğan tarafından gerçekleştiriliyor.

İkinci bölüm: Gelibolu Yarımadası maketi

İkinci bölümde bulunan 1/1000 ölçekli Gelibolu Yarımadası maketi, ziyaretçilere bölgeyi bütüncül bir şekilde görme ve savaş alanlarının topoğrafik yapısını inceleme olanağı sağlıyor. Maket üzerinde yapılan düzenlemelerle bilgilendirici yönlendirmeler ve panolar revize edildi.

Üçüncü bölüm: Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanı

2013 yılında eklenen Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanında, Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarında da yer alan Bombasırtı Vakası, bire bir boyutlardaki 40 figür ile canlandırılıyor. Türk ve Anzak askerlerinin 22 metre uzunluğundaki temsili siperlerde karşı karşıya geldiği bu alan, savaşın zorluklarını ve insanlık yönünü hissettiren bir atmosfer sunuyor. Tadilat çerçevesinde bu bölümdeki heykel ve siper düzenlemeleri, eserin özgün sanatçısı Nurettin Bektaş tarafından yapılıyor.

Gece ziyaretçilerinin deneyimini iyileştirmek amacıyla aydınlatma sistemiyle kabartma maket tamamen yenilendi; maketin üzerindeki yönlendirmeler ve bilgilendirme panoları güncellendi.

Hedef ve sanatçı açıklaması

Gelibolu Yarımadası'nın önemli duraklarından biri haline gelen parkın, yapılan tadilatlarla ziyaretçilere daha konforlu, bilgilendirici ve estetik bir gezi deneyimi sunması hedefleniyor. Heykeltıraş ve mimar Pınar Öktem Doğan, AA muhabirine, babası Prof. Dr. Tankut Öktem'in Tarihe Saygı Anıtı'nı Çanakkale'de yaşanan destanı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tasarladığını belirterek, 'Bu anıt, yalnızca sanatsal bir eser değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve millete olan bağlılığının da en güçlü ifadesiydi. Babamızın sanatıyla Türk milletinin yüreğiyle yoğrulmuş bu eseri yeniden tarihe emanet ettik.' ifadesini kullandı.

