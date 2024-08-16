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Gelibolu Yarımadası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, olayla ilgili bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:10
Gelibolu Yarımadası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, yol kenarındaki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan ve yaklaşık 700 hektar alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arazideki Müdahale Çalışmaları

Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesinde bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda ekip ve araç kullanıldığını bildirdi. Yangına, 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

'Müdahalemiz gece boyunca devam etti. Yangının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum.' diyen Bakan, olayın etkili olduğu alanların incelendiğini ve yakından takip edildiğini ifade etti.

Manisa ve Bolu'daki Yangınlar

Yumaklı, Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangının ardından benzer bir durumun kırsal alanda yaşandığını ve rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını kaydetti. Bu yangında da 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale edildiği açıklandı.

Bolu Göynük'teki yangının da kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Bakan, 'Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, ancak çalışmalar iyiye gidiyor.' dedi. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yangınların Sebepleri ve Kesin Bilgiler

Bakan Yumaklı, Eceabat’taki yangının sebebinin yol kenarındaki bir elektrik direğinden kaynaklandığını, bu durumun kırsal alana sıçrayarak ormanda büyük bir yanığa neden olduğunu aktardı. Yangının etkilendiği alanın kesin ölçümlerinin ilerleyen günlerde yapılacağı bilgisini verdi.

'Yüksek riskli günler yaşıyoruz ve vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz.' vurgusuyla sözlerini tamamlayan Yumaklı, yangına müdahale eden tüm ekiplerin çalışmaları için teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

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