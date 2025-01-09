Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihi Tahliye Töreni 108. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihi Tahliye Töreni

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde büyük bir tören düzenlendi. Tören, Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde yapıldı.

Vali Toraman: ‘Büyük Bir Zafer Elde Ettik’

Törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Yarımadası'nın Çanakkale cephesinin başlangıç ve bitiş noktası olduğunu vurguladı. Toraman, “Çanakkale Savaşları, bir ilham kaynağı ve Milli Mücadele'nin başlangıcıdır. Burada Türk milleti ve Türk ordusu çok büyük bir zafer elde etti. Bu zafer bize büyük bir özgüven ve gurur vesilesi oldu” dedi.

Türk milletinin mütareke sonrası başlayan milli mücadelesini aynı fedakarlık ve inanmışlıkla tamamladığını dile getiren Toraman, “Çanakkale Savaşları boyunca her türlü taarruza karşı büyük bir mukavemet gösterildi. Aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla kazanılan bu zaferi bir kez daha şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaşdemir: ‘Zafer Günü’

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 9 Ocak’ın bir zafer günü olduğunu belirtti. Türk ordusunun Çanakkale'deki kahramanlıklarının tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Kaşdemir, “Bu topraklarda son düşman çizmesi mübarek topraklardan ayrılmıştır” şeklinde konuştu.

Kaşdemir, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez yapanları rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Tarihi Alan Başkanlığı olarak, ecdadın hatıralarının her zaman korunacağını da vurguladı.

Törenin Detayları

Törende Eceabat Müftüsü Mustafa Yılmaz dua etti ve ardından Çanakkale Mehteran Takımı gösteri yaptı. Törenin ardından, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi’nin kazı ve restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan savaş materyalleri ile köy meydanında yapılan “Kanlı Bomba Anıtı”nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa; 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve birçok yetkili katıldı.

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tören düzenlendi.

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tören düzenlendi.