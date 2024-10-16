Gelin Takımı: Bekarlığa Veda Partisi ve Arkadaşlık Hikayesi

Gelin Takımı Filmi 18 Ekim'de Vizyonda

Doğa Can Anafarta'nın kaleme alıp yönettiği 'Gelin Takımı', 18 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazır.

Film Hakkında Detaylar

Filmin başrollerinde yer alan Ecem Erkek, Berrin karakterini canlandırıyor ve filmde yer alan kız grubunun bekarlığa veda partisinin çok güzel bir arkadaşlık hikayesi olduğunu belirtiyor. Erkek, "Bu filmde sahip olmak istediğim bir arkadaş grubu var," diyerek izleyicileri dostluk temasıyla buluşturacaklarını vurguluyor.

Ali Yoğurtçuoğlu ise güvenilmez bir karakteri canlandırdığını ve çekim sürecinin oldukça eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "İzleyicilerin arkadaşlarıyla keyif alacakları bir film olmasını umuyorum" dedi.

Kendi Alanında Farklı Bir Seçim

Başka bir önemli karakter olan Doğan Bayraktar, damat rolüyle izleyicilerle buluştuğunu paylaşırken, "Romantik komediye geçiş keyifli oldu," dedi. Daha önce aksiyon projelerinde yer alan Bayraktar, bu filmdeki deneyiminin kendisi için bir değişiklik olduğunun altını çizdi.

Kadın Teması ve Mesajlar

Ayşenil Şamlıoğlu, anne karakterini canlandırdığını ve filmde kadınlık, arkadaşlık ve ilişkilere dair iyi mesajların verildiğini açıkladı. Şamlıoğlu, filmde kadın oyuncuların sayıca fazla olmasının önemli bir detay olduğunu belirtiyor.

Sonuç Olarak

Mehmet Günsür, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Gelin Takımı', bekarlığa veda partisi yapmak üzere bir araya gelen bir grup arkadaşın eğlenceli hikayesini beyaz perdeye taşıyor. 18 Ekim'de Sinemalarda!

Gelin Takımı flminin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelin Takımı flminin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelin Takımı flminin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelin Takımı flminin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelin Takımı flminin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelin Takımı flminin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelin Takımı flminin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.