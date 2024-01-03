Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama: 2022 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar

2022 yılında en çok vergi ödeyen isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Buna göre, Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli S/İHA'larını geliştiren teknoloji şirketi Baykar'ın başarısıyla birlikte vergi rekortmenliğine de ulaştı.

2019 yılında en çok gelir vergisi ödeyenler listesinde ilk 100'e giren mükelleflerden 5'i isimlerinin duyurulmasını istemedi. Listenin 3'üncü sırasında ise 200 milyon 757 bin 695 lira vergiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

2015 yılında en çok vergi ödeyenler listesinde ilk 100'e giren mükelleflerden 67'si isimlerinin duyurulmasını istemedi. Listenin 8'inci sırasında 21 milyon 24 bin 526,82 lira vergiyle Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, 9'uncu sırasında 18 milyon 184 bin 619,67 lira vergiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında 17 milyon 890 bin 883,69 lira vergiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç bulunuyor.