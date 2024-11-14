Gelişmekte Olan Ülkelere İklim Finansmanı Artıyor: COP29 Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

İklim Finansmanı Zirvesinde Önemli Gelişmeler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, climatik kriz için iklim finansmanının gelişmekte olan ülkelere akışının artmakta olduğunu belirtti. Bakü'de devam eden COP29 zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen "6. İklim Finansmanı Konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu" toplantısında Stiell, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Açılış Konuşması ve Daha Fazla İş Birliği Vurgusu

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Stiell, iklim kriziyle etkili bir şekilde mücadele edebilmek için tüm tarafların iş birliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Gelişmiş ülkelerden sağlanacak 100 milyar dolarlık hedefa ulaşmak ve bireyler için fayda sağlamak adına mevcut çalışmalardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Stiell, "Ulaşılabilir ve öngörülebilir finansmanın, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde sağlanması gerekmektedir," dedi.

Finansmanın Rolü ve İklim Eylemi İçin İlk Adımlar

Hedeflerin gerçekleştirilmesinde finansmanın hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Stiell, sorunlara çözüm odaklı yaklaşmanın sürecin işleyişi açısından kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, UNFCCC Daimi Finans Komitesi’nin hazırladığı raporda, gelişmekte olan ülkelere doğru olan finansman akışında bir artış gözlemlendiğini aktardı.

İklim Krizinin Aciliyeti

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, iklim finansmanının COP29'un temel meselesi olduğunu belirterek, iklim değişikliğinin yol açtığı yıkımların her geçen gün arttığını ifade etti. Babayev, Pakistan'daki sel felaketi gibi örnekler üzerinden durumu daha acil hale getiren faktörlere dikkat çekti.

Finansmanın Geleceği ve Yeni Hedefler

Babayev ayrıca, çok taraflı kalkınma bankalarının finansman hedeflerine ulaşacağını, 2030'a kadar yıllık 170 milyar dolara erişileceğini öngördüklerini belirtti. Bu bağlamda, UNFCCC Daimi Finans Komitesi Üyeleri Gabriela Blatter ve Richard Muyungi, iklim finansmanındaki güncel durumu katılımcılarla paylaştı.

Sonuç Olarak

Programın sonunda, gelişmiş ülkeler fonlara yaptıkları katkılar hakkında bilgi verirken, gelişmekte olan ülke temsilcileri ise 1,5 derece sıcaklık hedefine ulaşmak için yeni bir fon ihtiyacını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.