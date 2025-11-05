Gemlik'te Captagon Operasyonu: 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Gemlik'te polis şüpheli aracı durdurdu; zula bölümlerinde 5 bin 526 adet captagon ele geçirildi. O.A. ve O.H. adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:32
Operasyon ve gözaltı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yürüttükleri rutin denetimler sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan O.A. ve O.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Aracın zula olarak tabir edilen bölümlerinde yapılan ilk incelemenin ardından, adli makamlardan alınan izinle Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen detaylı aramada 5 bin 526 adet captagon olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan O.A. ve O.H. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildi.

ARACIN ZULA OLARAK TABİR EDİLEN BÖLÜMLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU.

