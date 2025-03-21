Genç Fenerbahçeliler'in Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve 4 Sanığa Tahliye Kararı

Cem Gölbaşı ve 4 sanık, sosyal medya üzerinden alıkonulan kişi ile ilgili davada tahliye edildi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:07
Genç Fenerbahçeliler'in Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve 4 Sanığa Tahliye Kararı

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Genç Fenerbahçeliler grubunun tribün lideri Cem Gölbaşı ve 4 sanığın yer aldığı davada mahkeme, sanıklar hakkında tahliye kararı verdi. Olay, Ağcılar'da bir kişinin alıkonulup, peruk giydirilmesine dair sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili.

Dava Süreci Başladı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın gibi tutuklu sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık da katıldı. Duruşmada, müşteki Burhan İvecen de yer aldı.

Gölbaşı'nın Savunması

Duruşmada, Cem Gölbaşı olayla ilgili yaptığı savunmada, 7-8 yıldır Genç Fenerbahçeliler grubunda aktif olduğunu ve sosyal medyada bir hesap aracılığıyla aleyhinde yapılan paylaşımlar sonucu büyük bir psikolojik baskı altında kaldığını belirtti. Kendisine, durumla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Gölbaşı, bahse konu hesapta oynanmış fotoğraflarının paylaşıldığını kaydetti.

Olayın Detayları

Olay günü yaşananları detaylandıran Gölbaşı, alıkonulan kişinin, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik alaycı bir içerik paylaşıldığını öğrendiğini ve durumu konuşmak üzere dükkanına gittiğini belirtti. Burhan İvecen ile aralarında geçen diyalogda, Özgünlük ve üzerine geliştirilen mizahi içeriklerin ciddiye alınmadığı ifade edildi. Gölbaşı, peruk takma eylemini, durumu kapatmak amacıyla gerçekleştirdiğini kaydederken, daha sonra pişman olduğunu vurguladı.

Müştekinin Beyanı

Buna karşın, müşteki Burhan İvecen olayı, Gölbaşı'nın kendisine zarar vermeyeceğini düşünerek kendi isteğiyle gittiğini belirtti. İvecen, dükkanında yaşanan durumu, olayın büyüyeceğini düşünmeden hallettiğini ifade ederek, şikayette bulunmadığını söyledi.

Bir Duruşma Daha

Mahkeme, toplamda altı sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken, diğer sanıklar için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıkların Burhan İvecen'i zorla alıkoyarak, görüntüsünü kaydettikleri ve sosyal medya hesaplarını manipüle ettikleri belirtiliyor. Sanıklar hakkında, özel hayatın gizliliğini ihlal, hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet gibi çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

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