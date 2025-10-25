Genç Gelişim Akademisi açıldı: LGS'li öğrencilere T3 Vakfı destekli eğitim

Çapa Fen Lisesi'nde açılan Genç Gelişim Akademisi ile LGS'de başarılı öğrencilere 21. yüzyıl yetkinlikleri ve kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:55
Genç Gelişim Akademisi İstanbul'da açıldı

İstanbul Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğiyle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere yönelik hayata geçirilen Genç Gelişim Akademisi programının açılışı Çapa Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış ve amaç

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, yürütülen projeler arasında en dikkat çekici çalışmaların TEKNOFEST yenilikleri olduğunu vurguladı. Valilik, kaymakamlıklar ve milli eğitim müdürlükleriyle akademik başarının temelini güçlendirecek projeleri uygulamaya koyduklarını belirten Gül, 'Bizim dışımızda bu işi iyi yapan sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyoruz. T3 Vakfının yıllardır yaptığı gençlerimize yönelik bu projelerinin bu sene Valilik olarak paydaşı olduk.' dedi.

Gül, program kapsamında eğitim alacak öğrencilerin daha iyisine erişmeleri için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

T3 Vakfı'nın vizyonu

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, kuruluşlarından bu yana amaçlarının bilimi, teknolojiyi, matematiği ve fen bilimlerini gençlere sevdirmek olduğunu söyledi. Hıdır, 'Sizler başarılı gençlersiniz ama artık günümüzde fark yaratan şey bilmek değil, farklı düşünmek, iletişim kabiliyeti ve takım çalışması' ifadelerini kullandı.

Hıdır, yapay zekanın hayatımıza giderek daha fazla girdiği bu dönemde erdemin önemine dikkat çekerek, teknolojiyi yalnızca öğretim aracı değil; sevgi, saygı, merhamet ve iyiliği çoğaltan bir vasıta olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca T3 Vakfı'nın 'ortaokul seviyesinden üniversiteye kadar' gençlerle uzun soluklu çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Ülkenin gençleri bir amaç etrafında birleştiğinde neler başarabileceğini hatırlatan Hıdır, Bayraktar örneğini anarak birkaç genç mühendisin küçük bir atölyede başlattığı çalışmanın bugün savunma sanayisinde önemli bir başarı hikayesine dönüştüğünü aktardı.

Eğitim içeriği ve süresi

Genç Gelişim Akademisi, LGS'de yüksek puan alarak üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik özel bir program olarak tasarlandı. Amaç, öğrencilerin akademik başarısının ötesinde kişisel, sosyal ve bilişsel yönden çok yönlü gelişimini desteklemek.

Program, Ocak 2026'ya kadar sürecek olup çeşitli okullardan seçilecek yaklaşık 100 öğrenci'ye şu başlıklarda eğitim verilecek:

21. Yüzyıl Yetkinlikleri: tasarım odaklı ve eleştirel düşünme, takım çalışması.

Tarih Bilinci ve Kişisel Gelişim: farkındalık, stres yönetimi, diksiyon, beden dili, liderlik.

İletişim ve Düşünme Becerileri ile Geleceğin Meslekleri: girişimcilik, kariyer planlama, teknoloji okuryazarlığı.

Yetkililer, programın gençlerin çok yönlü yetkinliklerini geliştirerek onları geleceğin eğitim ve meslek hayatına hazırlamayı hedeflediğini belirtti.

