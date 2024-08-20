Genç Girişimci Ahiler Projesi Başladı

Mesleki Eğitimde Yenilikçi Bir Adım: Genç Girişimci Ahiler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Genç Girişimci Ahiler" projesi ile mesleki eğitimde yeni bir çağ başlatılıyor.

Ahilik Kültürü ve Girişimcilikte Eğitim Başlıyor

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu" başladı. Bu kurs, 81 ilden öğretmen ve yöneticilerin katılımıyla Çevrim İçi olarak 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ahilik Kültürü ve Modern Girişimcilik İlişkisi

Projenin amacı, öğretmenlere Ahilik kültürünün yanı sıra modern girişimcilik konusunda da yeterlilik kazandırmak. MEB, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitime yönelik gelecekteki vizyonunu güçlendirmek için Ahilik anlayışını yaymayı hedefliyor. Açıklamaya göre, bu eğitimin öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunarak ülkenin geleceğine sağlam bir temel oluşturması bekleniyor.

Programın İçeriği ve Hedefleri

Eğitim programının içeriğinde, Ahilik kültürünün tanıtılması, fütüvvet ile Ahilik kavramlarının tarihsel gelişimi, Anadolu'daki konumu ve modern girişimcilik ilkeleri gibi konular yer alacak. Bu kapsamda, katılımcılara pratik uygulamalarla bilgilerini iş hayatında nasıl etkin kullanabilecekleri öğretilecek.

Katılımcılara Sağlanan Fırsatlar

Kursu tamamlayan yöneticiler ve öğretmenler, mesleki çalışma programı dahilinde okullarda "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitimi Seminerleri" düzenleyerek bu kültürün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaklar.