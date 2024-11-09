Genç Girişimciler IPARD Programı'ndan Yararlanıyor: 13.500 Proje Gerçekleşti

TKDK Başkanı: “Gençlere Özel Destekler Artıyor”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD Programı kapsamında 13.500 gencin proje gerçekleştirdiğini vurguladı. Genç girişimciler arasında son dönemde gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Antalyalı, programın amacının kırsal kalkınma için destek sağlamak olduğunu belirtti.

IPARD Programı Nedir?

Antalyalı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye tarafından finanse edilen IPARD Programı'nın, 2011’den beri 25.000 projeye yurt genelinde destek verdiğini ve bu projelerin kapsamının IPARD III ile daha da yaygınlaştırıldığını açıkladı. Program aracılığıyla 42 ilde toplamda 3,5 milyar avro yatırım yapılırken, bu miktarın 1,8 milyar avro kadarı hibe olarak sağlandı.

Gençler ve Kadın Girişimciler İçin Pozitif Ayrımcılık

IPARD Programı’na olan yoğun ilginin gençler ve kadınlardan geldiğine dikkat çekerek, hibe desteklerinin yüzde 67’sinin gençler tarafından kullanıldığını belirtti. Kadın girişimciler için de pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade eden Antalyalı, 6.500 kadın girişimcinin projelerine sahip olduğunu vurguladı.

Kırsal Kalkınma İçin Yeni Yatırımlar

Antalyalı, pandemi sonrası kırsala yönelimin arttığına değinerek, köylerde yaşam kalitesinin artırılması adına büyük çabalar sarf ettiklerini aktardı. IPARD III ile 786 milyon avro kaynak sunulacağını ve bu miktar ile yaklaşık 450 milyon avro yatırım yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kırsal Altyapı Yatırımları Desteklenecek

IPARD III ile kırsal kamu altyapı yatırımlarına yoğunlaşacaklarını ifade eden Antalyalı, 2025 yılından itibaren akredite edilen desteklerin başlayacağını ve 1,5 milyon avro tutarında %100 hibe sunulacağını belirtti. Yol, su, köprü gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra yenilenebilir enerji projelerine de destek olunacağı müjdelendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD Programı'ndan 13 bin 500 gencin faydalandığını, özellikle son dönemde genç girişimcilerde büyük bir artış olduğunu bildirdi. Antalyalı, AA muhabirine açıklamada bulundu.