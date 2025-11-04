Genç Hukukçular Ankara'da: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yüksek Yargı ile Buluşma' Etkinliği

Atatürk Üniversitesi kulüpleri, 29-31 Ekim 2025'te Ankara'da düzenlenen 'Yüksek Yargı ile Buluşma' programıyla hukuk öğrencilerine yüksek yargıyı yerinde inceleme imkanı sundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:49
Atatürk Üniversitesi bünyesindeki İdeal Hukuk Kulübü ve Yeniler Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 'Yüksek Yargı ile Buluşma Etkinliği', hukuk fakültesi öğrencilerine yüksek yargı organlarını yerinde görme ve hukuk sistemini uygulamalı olarak tanıma fırsatı sundu.

Etkinliğin amacı

Programın temel hedefi, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile ilişkilendirerek mesleki farkındalıklarını artırmak, hukuk alanındaki güncel gelişmeleri yerinde inceleme imkanı sağlamak ve farklı kurum temsilcileriyle etkileşim kurarak mesleki vizyonlarını genişletmek olarak açıklandı.

Üç günlük yoğun program

Etkinlik, 29-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birinci günde katılımcılar 1. Meclis Binası ve Ulucanlar Cezaevi Müzesini ziyaret ederek Cumhuriyet’in kuruluş süreci ve Türkiye’nin hukuk tarihine ilişkin bilgiler edindi.

İkinci gün programı kapsamında öğrenciler sırasıyla Yargıtay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Türkiye Adalet Akademisi'ni ziyaret ederek yüksek yargı organlarının yapısı, görevleri ve işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı ve uygulamayı yakından gözlemledi.

Üçüncü günde ise katılımcılar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ziyaretlerinde bulundu. Bu kurumlarda düzenlenen sunumlar ve uzmanlarla yapılan görüşmeler sayesinde öğrenciler yasama ve hukuk süreçleri hakkında doğrudan bilgi edindi.

İlk ağızdan mesleki bilgiler ve teşekkürler

Ziyaretler sırasında Atatürk Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü ve Yeniler Öğrenci Kulübü temsilcileri, konuk oldukları kurumların yöneticilerine teşekkür plaketi takdim etti ve günün sonunda yetkililerle hatıra fotoğrafları çekildi.

Etkinlik Koordinatörü Furkan Bağrıyanık, programın öğrencilere önemli katkılar sunduğunu belirterek, 'Üç gün süren bu teknik gezi, öğrencilerimiz açısından son derece verimli geçti. Yüksek yargı organlarını yerinde görme fırsatı bulan arkadaşlarımız, sadece teorik bilgiyle değil, pratiğin içinde yargı sürecinin nasıl işlediğini de gözlemleme imkânı buldu. Bu tür etkinlikler, hukuk fakültesi öğrencilerinin mesleki bakış açılarını geliştirmesi ve gelecekteki görevlerine daha donanımlı şekilde hazırlanması açısından büyük önem taşıyor.' dedi.

Etkinlik Koordinatörü Yusuf Kılıçoğulları ise organizasyonda emeği geçen kişi ve kurumlara şükranlarını ileterek, başta Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Yılmaz Akçil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu olmak üzere destek veren tüm isimleri saydı ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Kılıçoğulları, etkinliğin kurumlar arası iş birliği ve genç hukukçuların hukuk bilincine katkısı açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Katılımcıların değerlendirmesi

Program sonunda öğrenciler, yüksek yargı kurumlarını yerinde tanımanın ve hukuk uygulamalarını doğrudan gözlemlemenin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirtti. Etkinlik, genç hukukçuların teorik bilgilerini uygulama ile bütünleştirmelerine ve mesleki ağlarını genişletmelerine olanak tanıdı.

