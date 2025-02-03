Genç Kuş Gözlemcisi, Samandağ'da Nadir Türü Kaydetti

İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Çağan Abbasoğlu, kuş gözlemciliği tutkusunu yarıyıl tatilinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirdiği keşif ile taçlandırdı. 9 yaşından beri bu alana ilgi duyan genç, Türkiye'de daha önce sadece bir kez fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanı kaydetme şansına erişti.

Babasıyla birlikte gittiği tatilde, kuş gözlem etkinliklerine katılarak kısa sürede kuşları tanıyan Abbasoğlu, bu nadir türü görüntülemeyi başardı. Türkiye'de daha önce 4 kez gözlemlenen ancak yalnızca geçen yıl fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanı ile olan anısını anlatan Abbasoğlu, "Arazideyken soluma döndüğümü hatırlıyorum ve ak tepeli kuyrukkakanla göz göze geldik. İnanılmaz anlardı çünkü herkes gibi benim de rüya türlerimden biriydi," dedi.

Bir Baba-Oğul Hikayesi

Çağan’ın babası Latif Abbasoğlu, oğlu ile birlikte Türkiye'nin farklı illerine kuş gözlemine gittiklerini ve bu süreçte yeni türler keşfetme heyecanını paylaştıklarını söyledi. Latif Abbasoğlu, "Bazen Türkiye dışında kuş turları da yapıyoruz. Çağan bu kez yarıyıl tatili için nadir türleri aramak üzere planlar yapıyordu ve kafasına koyduğu türleri de buldu," ifadelerinde bulundu. Bu keşfin ardından Çağan’ın annesini arayarak sevinçle haberi verdiğini belirten babası, "Çağan'ın o andaki gözündeki parıltı bir ömre bedel," diye ekledi.

Ak Tepeli Kuyrukkakan Hakkında

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener de ak tepeli kuyrukkakanının Türkiye'de ikinci kez fotoğraflandığını ve bu durumun ardından yaklaşık 100 kuş gözlemcisinin bölgeye akın ettiğini belirtti.

Ak tepeli kuyrukkakan, parlak siyah rengi ve ayırt edici özellikleri ile dikkat çeken büyük bir kuyrukkakandır. Dişisiyle erkeği genellikle birbirine benzer. Erkeklerin çoğunun tepe kısmı beyazken, bazı ergenlerin ve yetişkinlerin tepesi siyahtır. Bu kuşun ötüşü ıslıksı ve melodik notalardan oluşarak sıradışı bir ses yelpazesine sahiptir.

Son 30 yıl içerisinde Türkiye'de kaydı bulunan ak tepeli kuyrukkakan, 1993'te Kayseri'de, 1996'da Adana'da, 2005'te Antalya'da gözlemlenmiş, sadece geçen yıl Hatay'da fotoğraflanmıştır. Bu tür, kuş gözlemcileri için büyük bir keşif ve heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan ve 9 yaşından beri kuş gözlemciliğine merak duyan lise öğrencisi Çağan Abbasoğlu, yarıyıl tatilinde kuş gözlemi için gittiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Türkiye'de daha önce sadece bir kez fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanı kaydetti.

İstanbul'da yaşayan ve 9 yaşından beri kuş gözlemciliğine merak duyan lise öğrencisi Çağan Abbasoğlu, yarıyıl tatilinde kuş gözlemi için gittiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Türkiye'de daha önce sadece bir kez fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanı kaydetti.