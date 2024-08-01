Genç Minyatür Sanatçıları Yarışması Başvuruları Başladı

Yarışma Hakkında

Geleneksel Sanatlar Derneği, İstanbul Minyatür Festivali çerçevesinde "Genç Minyatür Sanatçıları Yarışması" düzenliyor.

Festival Tarihleri

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Katılım Koşulları

18-35 yaş aralığındaki katılımcılar, her düzeyden minyatür sanatçısı olarak etkinliğe dâhil olabilir. Başvurular için son tarih ise 20 Eylül olarak belirlenmiştir.

Ödüller

Yarışmada birinci gelen sanatçı 50 bin, ikinci 35 bin, üçüncü ise 20 bin lira ödül kazanacak. Ayrıca, diğer 7 dereceye giren sanatçılara da sergileme ödülü olarak onar bin lira verilecektir.

Yarışma Konusu

Yarışmanın teması "Birlikte Yaşama Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik" olarak belirlenmiştir. Katılımcılar, bu tema etrafında eserlerini oluşturacaklardır.

Detaylı Bilgi

Yarışmanın detaylarına ulaşmak için Geleneksel Sanatlar Derneği'nin sosyal medya hesaplarını veya www.gelenekselsanatlar.org internet adresini ziyaret edebilirsiniz.