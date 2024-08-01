Genç Minyatür Sanatçıları Yarışması Başvuruları Başladı

Yarışma Hakkında
Geleneksel Sanatlar Derneği, İstanbul Minyatür Festivali çerçevesinde "Genç Minyatür Sanatçıları Yarışması" düzenliyor.
Festival Tarihleri
Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
Katılım Koşulları
18-35 yaş aralığındaki katılımcılar, her düzeyden minyatür sanatçısı olarak etkinliğe dâhil olabilir. Başvurular için son tarih ise 20 Eylül olarak belirlenmiştir.
Ödüller
Yarışmada birinci gelen sanatçı 50 bin, ikinci 35 bin, üçüncü ise 20 bin lira ödül kazanacak. Ayrıca, diğer 7 dereceye giren sanatçılara da sergileme ödülü olarak onar bin lira verilecektir.
Yarışma Konusu
Yarışmanın teması "Birlikte Yaşama Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik" olarak belirlenmiştir. Katılımcılar, bu tema etrafında eserlerini oluşturacaklardır.
Detaylı Bilgi
Yarışmanın detaylarına ulaşmak için Geleneksel Sanatlar Derneği'nin sosyal medya hesaplarını veya www.gelenekselsanatlar.org internet adresini ziyaret edebilirsiniz.