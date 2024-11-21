Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı

Genç Sanat Proje Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması"nın sonucunda kazanan sanatçılar duyuruldu. Bu yarışma, Türkiye’de güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Ödül Töreni ve Sergi Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ödül töreni ve sergi açılışı Aralık ayı içerisinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu sergide, görsel sanatın farklı ifade biçimlerini barındıran 30 eser izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ödüller ve Kazanan Sanatçılar

Yarışmada ödüle layık görülen genç sanatçılara toplamda 420 bin lira para ödülü verilecek. Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçıya ayrı ayrı 35 bin lira, mansiyon ödülünü alan 5 sanatçıya ise 17 bin lira sağlanacak. Eserleri sergilenecek 20 sanatçıya da ayrı ayrı 8 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı ödülüne layık görülen sanatçılar şunlardır: Bedirhan Kılıç, Elif Boyraz, Halil İbrahim Çakmak, Sena Soykök ve Uğur Bişirici. Ayrıca, sanatçılar Özgün Şahin, Adil Öksüz, Esra Demirkaya, Erdoğan Paksoy ve Ahmet Dağdelen ise mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.

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