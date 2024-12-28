Genç Türkiye Forumu’nda Eğitim Politikaları Üzerine Tartışmalar Yapıldı

Genç Türkiye Forumu'nda Eğitim Politikaları Tartışılıyor

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen 10. Genç Türkiye Forumu, gençlerin eğitim politikaları algısını ele almak üzere İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Gençlerin Fikirlerine Önem Veriliyor

Forum öncesinde açıklamalarda bulunan TGSP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kürşat Karaca, gençlerin düşüncelerine verdikleri önemi vurgulayarak şunları kaydetti:

"Genç Türkiye Forumu" serisi kapsamında ülkenin yedi ayrı bölgesinde çalıştaylar düzenlediklerini ifade eden Karaca, İzmir'deki ilk forumda gençlerin yurt dışı algısı temasının işlendiğini belirtti. Daha sonra, mülteci algısı, yeni medya algısı ve yükseköğretim algısı gibi konular üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bugünkü Forumda Eğitim Konusu Öne Çıktı

Bugün yapılan forumda, özellikle gençlerin eğitim politikalarındaki algıları üzerine yoğunlaşıldığı belirtildi. İstanbul'daki çok sayıda üniversiteden öğrencilerin katıldığı forumda, gün boyunca 10 farklı alanda çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaylar arasında eğitim, gençlerin eğitime bakış açısı, eğitimde aile rolü ve eğitimde adalet gibi konular yer aldı.

Gençler Sorularını Bakanla Paylaşacak

Karaca, çalıştaylar boyunca gençlerin önemli sorular üretme fırsatı bulacaklarını ve bu soruları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a ileteceklerini aktardı. Bakanın bu sorulara vereceği cevaplarla birlikte, elde edilen verilerin rapor haline getirilip karar alıcılara sunulacağını belirtti.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) düzenlenen "10. Genç Türkiye Forumu"nda, gençlerin eğitim politikaları algısı ele alınıyor. TGSP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kürşat Karaca, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen forum öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) düzenlenen "10. Genç Türkiye Forumu"nda, gençlerin eğitim politikaları algısı ele alınıyor. TGSP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kürşat Karaca, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen forum öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.