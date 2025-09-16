Genç Yeryüzü Doktorları "Çöpü Değil, Yangını Temizliyoruz" Etkinliğiyle Ormanları Temizledi

Yeryüzü Doktorları gönüllüsü üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları, "Çöpü Değil, Yangını Temizliyoruz" adlı etkinlikle İstanbul, Ankara ve Isparta'daki ormanlarda plastik ve cam atıkları topladı.

Etkinlik Detayları

Genç Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 2020-2024 yılları arasında çeşitli nedenlerle 2 bin 946 orman yangını çıktı, 2025 yılında ise bu sayı 3 bini geçti. Ekim ayının ortasına kadar devam etmesi beklenen yangın tehlikesine karşı harekete geçen dernek, etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedefledi.

İstanbul Belgrad Ormanı'nda Medipol, Marmara, Sağlık Bilimleri, Üsküdar ve İstanbul Sabahattin Zaim üniversitelerinin Genç Yeryüzü Doktorları topluluklarından oluşan 14 genç, yoğun yağışa rağmen iki farklı bölgede 50 çöp poşeti atık topladı. Ankara'da Yıldırım Beyazıt ve Hacettepe üniversitelerinin gönüllüleri Eymir Gölü çevresinde; Isparta'da ise Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla şehrin farklı ormanlık ve yeşil alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gönüllülük, Eğitim ve Toplumsal Çağrı

Gençlerin gönüllülük esasına dayalı çabaları, ormanların korunması adına güçlü bir örnek oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okulların açıldığı ilk haftada "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yeşil bilinci öğrencilere aşılamaya devam ederken, Genç Yeryüzü Doktorları da üniversitelerin akademik yılının başladığı dönemde yalnızca bulundukları illerde değil, ülke genelinde bireysel ya da küçük gruplar halinde ekim ayına kadar çıkma tehlikesi süren orman yangınlarına sebep olabilecek atıkları toplamaya yönelik topluma çağrıda bulundu.

Hareket sosyal medyada #ÇöpüDeğilYangınıTemizliyoruz etiketiyle destek buldu; doğaseverler gençlerin çağrısını paylaşarak hem ormanların korunmasına hem de çevre bilincinin yayılmasına katkı sağladı.

Genç Yeryüzü Doktorları'nın bu girişimi, küçük bireysel adımların geniş toplumsal etkisini ve orman yangınlarıyla mücadelede erken dönemde alınacak önlemlerin önemini gösteriyor.

