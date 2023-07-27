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  3. Gençler Akbelen'e akın etti: Ağaç kesim işlemleri durdurulmadı

Gençler Akbelen'e akın etti: Ağaç kesim işlemleri durdurulmadı

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Gençler Akbelen'e akın etti: Ağaç kesim işlemleri durdurulmadı
Ormanlık alanlardaki ağaç kıyımı devam ederken günün ilk saatlerinde ağaç kesimine kalındığı yerden devam ediliyor. Limak ve İÇTAŞ'ın Akbelen ormanlarındaki katliamda son durum...

Muğla ve Milas'ta yer alan İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığıyla Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin maden sahası için ağaç kesim işlemleri gençler tarafından büyük tepkilere neden oldu. Jandarma ağaçları korumak adına bölgede yer alan gençlere engel olması sorunların daha da artmasına neden oldu.

ağaç kesimi

Pazartesi günü başlayan ağaç katliamları orman ablukayada jandarma direnç gösterenlere karşı biber gazı ve coplarla engel olmaya çalıştı. Bölgeden uzaklaştırılmaları için jandarmalar tüm yetkilerini kullandı. Ağaçların kesilmemesi için köylüler ağaçlara sarılsada jandarma sessiz kalmadı. 

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