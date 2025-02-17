Gençler Buzullarda: İnsansız Kutup Hava Aracı 'İKHA' Antarktika'da Test Edildi

Genç Bilim İnsanlarından Sıra Dışı Başarı

TEKNOFEST TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Yer Bilimleri kategorisinde birinci olan üç lise öğrencisi, 'İKHA' adını verdikleri insansız kutup hava aracını Antarktika'da test etme fırsatı buldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında öğrencilerin geliştirdiği proje büyük bir ilgiyle karşılandı.

'İKHA' Projesi Nedir?

Bu yılın projesi, 'İnsansız Kutup Hava Aracı: Çeşitli Gaz ve İklim Ölçümlerini Yapmak Üzere Araç Üretilmesi ve Milli Kutup Veri Analizi Platformunun Geliştirilmesi' başlığıyla seferde yer aldı. Öğrenciler, sefer süresince diğer ülkelerin bilim istasyonlarında projelerini tanıtma şansı da buldular.

Öğrencilerin çalışmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde deneme testleri yapılarak hazırlandı. Bu süreçte, daha önce Antarktika'da çalışmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu ve Doç. Dr. Bilge Tutak rehberlik etti.

Uluslararası İşbirliği ve Tanıtım

Sefere katılan öğrenciler, Güney Koreye ait King Sejong İstasyonu, Brezilyanın Comandante Ferraz İstasyonu ve Ekvadorun Pedro Vicente Maldonado Üssünü ziyaret ederek, projelerini araştırmacılara anlattılar. Son üç yıldır başarılı projeleri ile Antarktika'ya gelen lise öğrencileri, birçok yaratıcı projeyi Beyaz Kıta'da gerçekleştirdiler.

Öğrenciler, Umut ve Gurur Dolu

Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Elif Sena Şahin, seferin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Burada olmamız benim için rüya gibi,” dedi. Şahin, projelerinin birincilik kazanmasının ve hayal ettikleri hedeflere ulaşmalarının onları nasıl mutlu ettiğini anlattı.

Öğrencilerden Kayra Ege Altun ise aracın iki kutup bölgesinde de yararlı olmasını hedeflediklerini, bu projenin iklim değişikliği anlamında kritik ölçümler yapacağını ifade etti.

Türkiye'nin Gururu Gençler

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, öğrencilerin başarılarından dolayı duyduğu gururu dile getirerek, Türkiye'nin geleceği için genç bilim insanlarının önemini vurguladı. Geçmiş yıllarda giyilebilir teknolojiler geliştiren öğrencilerin ardından bu yıl insansız hava araçlarının geliştirilmiş olması, Türk bilim insanlarının uluslararası düzeydeki konumunu güçlendiriyor.

Özsoy, “Öğrencilerimizin geliştirdiği dron sisteminin verileri toplaması çok önemliydi. Bu başarı, hepimizi duygulandırdı,” diyerek projenin önemine dikkat çekti.