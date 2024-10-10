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Gençler İçin Siber Zorbalık Bildirme Hattı Kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin zararlı içeriklere karşı korunması amacıyla yeni bir ihbar hattı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:00
Gençler İçin Siber Zorbalık Bildirme Hattı Kuruldu

Bir Telefonla Siber Zorbalığı İhbar Etme İmkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) projeleri kapsamında, vatandaşlar çocuklar için zararlı içerikleri bildirebiliyor.

DUY Uygulaması ile 2.319 İşlem Gerçekleştirildi

Bakanlık, bugüne kadar 2 bin 319 içerik üzerinde işlem yaparak, ilgili mercilere iletti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çok sayıda çalışma yürütüyor.

İhbar Hattı ve Sürecin Yönetimi

Çocukların siber zorbalık, dijital bağımlılık ve şiddete maruz kalmalarını önlemek adına kurulan ihbar hattı, 0530 918 11 17 numaralı iletişim hattı üzerinden ve duy.aile.gov.tr internet sitesi aracılığıyla ulaşılabiliyor. IBaşvurular, 7 gün 24 saat esasına göre değerlendirilip gerekli incelemeler yapılıyor.

Kurumsal İşbirlikleri ile Güçlendirme

Bakanlık, ihbar hattıyla en fazla karşılaşılan konular arasında siber zorbalık ve çocuğa yönelik şiddet olduğunu belirtiyor. Süreç yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Sosyal Hizmet Müdahalesi

Çocukların güvenliği için gerekli sosyal hizmet müdahaleleri yapılmakta. Raporlar talep edilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla çocukların hayat koşulları inceleniyor ve yüksek yarar ilkesi doğrultusunda destek hizmetleri hazırlanıyor.

Sonuç

Yürütülen bu faaliyetlerle, çocukların siber şiddet ve zararlı içeriklerden korunması amaçlanıyor. İlgili kurumlarla yapılan iş birlikleri sayesinde bu konuda daha etkili çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

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