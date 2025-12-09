DOLAR
Gençler Söke’de Tarih ve Doğa Buluşması

Aydın Gençlik Merkezi ile ADÜ Sosyokültürel Faaliyetler Topluluğu, Söke’de Eski Doğanbey Köyü ve Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:29
Aydın Gençlik Merkezi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyokültürel Faaliyetler Topluluğu, Söke’de düzenlenen geziyle haftaya kültür ve doğayla başladı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, bölgenin hem tarihî hem de doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Eski Doğanbey Köyü'nde kültürel keşif

Programın ilk durağı, taş dokusu ve tarihî atmosferiyle dikkat çeken Eski Doğanbey Köyü oldu. Gençler burada köyün yapısını ve yerel mirasını inceleyerek bölgenin kültürel geçmişi hakkında bilgi edindi.

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda doğa eğitimi

Ardından gezi, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içindeki Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi ziyaretiyle sürdü. Katılımcılara bölgenin biyolojik çeşitliliği, doğal zenginlikleri ve yürütülen koruma çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi.

Etkinlikle gençlerin Aydın’ın tarihî ve kültürel mirasını tanıması ile birlikte doğa bilinci kazanmaları amaçlandı. Aydın Gençlik Merkezi benzer kültürel ve sosyal faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.

