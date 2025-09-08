Gençlerbirliği'nden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek takım hakkında bilgi verdi ve destek istedi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:51
Başkan Sungur'dan "06" numaralı forma takdimi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre ziyarette takımla ilgili bilgilendirme yapılarak, başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Gençlerbirliği için destek istendi.

Türk futbolu ve Ankara sporuna dair sohbetin yapıldığı ziyarette Sungur, Bahçeli'ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu "06" numaralı formayı takdim etti.

