Gençlerde Ruhsal Hastalıklar, Sağlık Uzmanlarına Göre Ciddi Bir Tehdit Oluşturuyor

Gençlerin Ruhsal Sağlığına Dikkat Çekiliyor

Uzmanlar, gençler arasında artan ruhsal hastalıkların "en ciddi halk sağlığı sorunu" olduğunu vurguluyor. "The Lancet" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, ruhsal hastalıkların yaygınlaşmasının altında yatan başlıca nedenler arasında sosyal medyanın etkisi, güvencesiz istihdam, nesiller arası eşitsizlik ve iklim krizi yer alıyor.

Çarpıcı İstatistikler

10-24 yaş grubundaki bireylerde sağlık sorunlarının %45'ini ruhsal hastalıkların oluşturduğu belirtiliyor. Ancak, bu alandaki hizmetler için dünya genelinde sağlanan bütçenin yalnızca %2 oranında kalması dikkat çekiyor.

Tehlike Sinyalleri

Araştırmada ruhsal hastalıkların gençlerin sağlığı için en büyük tehditlerden biri olduğu ifade edilirken, durumun "tehlikeli bir aşamaya" geçtiği vurgulandı. Uzmanlardan Patrick McGorry, bu artışı "en ciddi halk sağlığı sorunu" olarak tanımlayarak, "Eğer bu tür bir sağlık kötüleşmesi diyabet ya da kanser gibi başka bir alanda gerçekleşseydi, hükümetler etkin önlemler alırdı," şeklinde yorumladı.

Yetersiz Yatırım Sorunu

Diğer bir araştırmacı Srividya Iyer ise gençlerin ruh sağlığının ihmal edilmesinin, yeterli yatırım yapılmamasından kaynaklandığını belirtti. "Bu durum, dünya genelinde sürekli karşılaştığımız bir sorun," dedi. Sağlık uzmanları, ruhsal hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için acilen daha fazla kaynak ayrılması gerektiğinin altını çiziyor.